Massagraf met vijftien lijken in gevangenis Venezuela

In een gevangenis in Venezuela is een massagraf ontdekt met vijftien lijken. Sommige van de lichamen hebben geen hoofd meer. Onderzoekers vrezen dat er nog meer lichamen zullen worden ontdekt. De werd gedaan in de algemene gevangenis van de staat Guarico. Die ging onlangs dicht voor een opknapbeurt. Activisten voor mensenrechten denken dat er zeker honderd gedetineerden in de gevangenis zijn vermoord. De gevangenissen in Venezuela zitten overvol en zijn het decor van geweld door bendes. Elk jaar sterven veel gevangenen door geweld.