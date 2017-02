Marktconform tarievenstelsel een absolute must voor duurzaam herstel financiële positie

Een marktconform tarievenstelsel is een absolute must voor duurzaam herstel van onze financiële positie. Het is ook een waarborging van hoogwaardige topklinische en specialistische gezondheidszorg in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Deze boodschap gaf algemeen directeur Antoine Brahim in zijn afscheidstoespraak aan het personeel. Brahim zijn laatste werkdag bij het AZP zit erop. Hij wordt de nieuwe Chief Executive Officer (CEO) van Kersten. Zijn ontslag gaat officieel in maart in.

Brahim was in 2012 benoemd tot AZP-directeur. Hij wijst erop dat de kostenbesparingen die het ziekenhuis heeft doorgevoerd, een “moedgevende” stap zijn in de goede richting. Doch ‘de kostenbesparingen alleen zijn geen garantie voor duurzaam financieel herstel.” De laatste aanpassingen van de tarieven voor ziekenhuizen zijn 3,5 jaar geleden doorgevoerd. Brahim blijft verbonden met de sector doordat hij op 15 februari lid wordt van de presidentiële commissie ‘Herstructurering Gezondheidszorg.”

Op administratief gebied is de achterstand in de door de Clad goedgekeurde jaarverslagen van 2002 tot en met 2015 ingelopen. Sinds het wegvallen van de overheidssubsidies op 1 januari 2014 is het AZP erin geslaagd het exploitatietekort van SRD 125 miljoen in 2012 terug te brengen naar SRD 25 miljoen in 2015.

Financieel Directeur Claudia Marica-Redan is tot dat er een nieuwe Algemeen Directeur is benoemd, belast met de waarneming van het ziekenhuis. Brahim was voordat hij naar het AZP kwam, al werkzaam bij Kersten als Chief Commercial Officer. Daarvoor was hij zestien jaar verbonden aan de Consolidated Industries Corporation (CIC), waarvan twaalf jaar als CEO. Totdat Brahim aantreedt bij Kersten, is Patrick Heshusius benoemd tot interim CEO van Kersten. Starnws