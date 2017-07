Markt-Zuid heeft nieuwe marktmeester

Cirano Walker is gisteren benoemd tot de nieuwe marktmeester van Markt-Zuid, beter bekend als de Noodmarkt. De installatie van Walker werd verricht door districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost. De kersverse marktmeester van de Noodmarkt kreeg direct ook een oproep van minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO). Die vroeg hem de communicatielijnen ten alle tijden open te houden. Het is reeds jaren bekend dat ook deze openbare verkoopplaats met tal van problemen kampt. Het zal de nodige tact eisen en geduld vragen om de markt tot ontwikkeling te brengen. Dikan acht Walker daartoe in staat vanwege diens werkervaring onder de marktmeester van de Centrale markt, John Lecton. De bewindsman herhaalde dat zijn departement werkt aan een beleid voor het ontwikkelen van alle markten in het land. Daarvoor zijn ook investeringen nodig. Dikan en dc Nerkust zegden de nieuwe marktmeester van Markt-Zuid alle steun toe. Als eerste stap is Walker voornemens de markt een complete wasbeurt te geven.