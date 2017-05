Marine Le Pen wil parlement in na verkiezingsnederlaag

De Franse politica Marine Le Pen doet komende maand mee aan de parlementsverkiezingen in haar land. De leider van het Front National wil in de Franse Tweede Kamer, de Assemblée nationale, tegenwicht bieden aan de nieuwe president, Emmanuel Macron. Le Pen legde het onlangs bij de presidentsverkiezingen af tegen Macron. Het bleef daarna geruime tijd onduidelijk of ze een gooi wilde doen naar een parlementszetel. De rechts-nationalistische politica zei donderdag tegen zender TF1 de knoop te hebben doorgehakt. Haar deelname aan de verkiezingen is volgens Le Pen noodzakelijk vanwege de ”samenzwering” tussen de socialisten en de conservatieve Republikeinen. De pro-Europese Macron heeft zowel socialisten, conservatieven als nieuwkomers in de politiek opgenomen in zijn kabinet. “We hebben parlementariërs nodig die niet medeplichtig zijn en de belangen verdedigen van de Fransen en Frankrijk”, zei Le Pen. Volgens de huidige peilingen kan het Front National bij de eerste ronde van de parlementsverkiezingen vermoedelijk op ongeveer 20 procent van de stemmen kan rekenen.