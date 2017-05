Twee mannen in het Indonesische Atjeh zijn tot stokslagen veroordeeld wegens hun homoseksualiteit. Een religieus tribunaal dat streng islamitisch recht hanteert, heeft de mannen van 23 en 20 jaar woensdag elk tot 85 stokslagen veroordeeld. De provincie Atjeh in het noordwesten van Indonesië is de enige in het land waar streng islamitisch recht is ingevoerd. In de rest van het uitgestrekte moslimland land is het strafrecht nog steeds gebaseerd op het Nederlandse recht uit het koloniale tijdperk.