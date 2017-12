Man krijgt 27 jaar celstraf voor aanslag op ziekenhuis Bangkok

Een Thaise rechtbank heeft woensdag een 62-jarige man veroordeeld voor het plaatsen van een bom in een legerziekenhuis in Bangkok. Hij heeft een gevangenisstraf van 27 jaar gekregen. Bij de explosie in mei raakten meer dan twintig mensen gewond. Het was toen precies drie jaar geleden dat het leger de macht greep in Thailand. Het Koning Mongkut-ziekenhuis wordt gerund door militairen, maar behandelt ook burgers. De meeste gewonden werden geraakt door rondvliegend glas. Watana Pumret werd na de aanslag gearresteerd. De gepensioneerde ambtenaar bekende schuld en gaf te kennen dat hij het leger minachtte.

Thailand wordt sinds mei 2014 door een junta bestuurd. Verkiezingen zijn meermaals aangekondigd, maar ook weer verschoven. De jongste plannen voorzien verkiezingen aan het eind van 2018, al hebben sommige bestuurlijke bronnen laten weten dat ook die datum te vroeg komt.