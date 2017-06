Man die inreed op politiebus Parijs meerdere keren verhoord in Turkije

De automobilist die maandag in Parijs inreed op een politiebus, bracht vorig jaar meerdere keren een bezoek aan Turkije. De Turkse autoriteiten voelden hem toen aan de tand over de grote hoeveelheden goud en juwelen in zijn bezit, meldde het Franse Openbaar Ministerie donderdag. Aanklager François Molins zei op een persconferentie dat de man, Adam D., beschikte over een groot arsenaal aan wapens. ”Dat onderstreept de omvang van de terreurdaad die werd voorbereid”, zei Molins. De autoriteiten hadden eerder al bekendgemaakt dat onder meer pistolen, een aanvalsgeweer, munitie en twee grote gasflessen in de auto waren aangetroffen. D., vader van twee kinderen, overleefde de mislukte aanslag op de Champs-Elysées niet. Hij slaagde er niet in slachtoffers te maken en overleed ter plekke. De Fransman had volgens Molin trouw gezworen aan IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi.