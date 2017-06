Man bekent schenden graf Franse generaal Charles de Gaulle

Een 38-jarige man heeft bij de Franse politie bekend dat hij in beschonken toestand het graf van de voormalige Franse president Charles de Gaulle heeft geschonden. Justitie in Chaumont verklaarde woensdag dat het motief van de man niet duidelijk is. Hij klom afgelopen zaterdag in het Noord-Franse Colombey-les-deux-Eglises op het graf en trapte twee maal tegen een bijna anderhalve meter hoog kruis waardoor het afbrak. Franse politici reageerden kwaad op het voorval. De man werd dinsdag tussen Chaumont en Colombey aangehouden. De politie was de man aan de hand van beelden van een bewakingscamera op het spoor gekomen. De Gaulle was de leider van de Franse regering in Ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarna was hij verantwoordelijk voor grote hervormingen in de Franse politiek. Hij werd in 1959 de eerste Franse president in de huidige staatsvorm, de Vijfde Republiek.