Man Antwerpen verdacht van poging tot terroristische moord

De Fransman die donderdag hard door een winkelstraat in Antwerpen reed met wapens in zijn kofferbak wordt verdacht van een poging tot terroristische moord. Toch vindt het Openbaar Ministerie het nog te vroeg om te zeggen dat hij een terroristische daad wilde plegen, meldt de Vlaamse omroep VRT. Er zijn twijfels over het motief van de 39-jarige Mohamed R. omdat getuigen zeggen dat zij niet het gevoel hadden dat de man hen bewust wilde aanrijden. Voetgangers moesten wel aan de kant springen, maar hij reed vooral in het midden van de winkelstraat. De man had ook gedronken en volgens de Belgische nieuwszender VTM werd hij slapend aangetroffen in zijn auto toen hij werd gearresteerd. Wel had hij steekwapens, een riotgun en legerkleding in zijn auto liggen. De man was in de week voor zijn aanhouding al drie keer in aanraking geweest met de politie. Eenmaal in Nederland, dat hem direct het land uitzette, aldus Vlaamse media. De nacht voordat hij hard door het Antwerpse centrum reed was hij ook al aangehouden.