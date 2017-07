Man aangehouden voor verspreiding naaktfoto’s ex

De politie van Latour heeft deze week de 34-jarige Lorenzo V. aangehouden. Lorenzo had naaktfoto ’s van zijn ex-vriendin verspreid via internet. Zijn 18-jarige ex deed in mei aangifte tegen hem. Hun relatie van elf maanden liep kapot doordat Lorenzo haar volgens de aanklacht mishandelde en ook bedreigde. Lorenzo kon het niet verdragen dat de relatie uit was en fotografeerde zijn ex terwijl ze ongekleed sliep. Daarna besloot hij de foto ’s te verspreiden. Zelfs nadat hij wist dat er een aanklacht tegen hem was ingediend bleef hij zijn ex-vriendin bedreigen. Het is echter onduidelijk waarom Lorenzo V. uit eigen beweging deze week het politiebureau van Latour binnenstapte. In tegenspraak tot zijn ontkenning vond de politie enkele van de naaktfoto ’s van zijn ex op zijn mobiel, die in beslag was genomen. In het belang van het verder onderzoek is de man na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst.