Mallorca en Ibiza verbieden doden van stier bij stierenvechten

De eilandengroep de Balearen, waaronder Mallorca, Menorca en Ibiza, verbieden vanaf maandag het doden van stieren tijdens stierenvechten. Het is na de Canarische Eilanden in 1991 de tweede Spaanse regio die dit wettelijk heeft vastgelegd. Daarnaast mag de stieren ook geen lichamelijke en psychologische pijn meer worden aangedaan. De duur van een stierengevecht wordt beperkt tot tien minuten. Catalonië verbood het stierenvechten geheel in 2010, maar het Spaans Grondwettelijk Hof verklaarde dat vorig jaar onrechtmatig. In 2013 werd stierenvechten bestempeld tot Spaans immaterieel cultureel erfgoed. In een traditioneel stierengevecht strijden stier en stierenvechter tegen elkaar. Het gevecht duurt ongeveer een half uur waarbij de stiervechter het dier probeert te doden door een zwaard door zijn hart te steken. Nu krijgen stieren in de Balearen voor een gevecht een medische controle en gaan ze na het duel terug naar de boerderij.