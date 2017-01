Maleisië staakt zoektocht naar vlucht MH370 over twee weken

Maleisië staakt over twee weken definitief de zoektocht naar het vermiste toestel MH370. Het land heeft besloten niet verder te zoeken naar het vliegtuig dat in 2014 verdween.

Daarmee legt Maleisië een advies van de onderzoekers naast zich neer om het zoekgebied verder uit te breiden met nog eens 25.000 vierkante kilometer. Over twee weken heeft het onderzoeksteam een gebied van 120.000 vierkante kilometer uitgekamd. De betrokken onderzoekers kwamen vorige maand tot de conclusie dat zij wellicht in het verkeerde deel van de Indische Oceaan hebben gezocht. Maleisië zegt echter dat er geen enkele geloofwaardige bewijs is voor die stelling. Bij de zoektocht zijn drie landen betrokken: China, Maleisië en Australië. Vlucht MH370 verdween in maart 2014 met 239 passagiers aan boord. Het toestel was onderweg van Kuala Lumpur naar Peking. De verdwijning van de MH370 is een van de grootste mysteries in de geschiedenis van de luchtvaart.