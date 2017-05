Maisha Neus gaat voor informatie naar Amnesty  

Onverschrokken is ze, Maisha Neus. Eén van de jonge activisten die in Suriname demonstreren tegen de regering Bouterse. Maar Neus wordt ook met de dood bedreigd. Vorige week was ze op uitnodiging van het tv-programma ‘De Nieuwe Maan’ even in Nederland. Die reis naar Nederland werd haar afgeraden, omdat gevreesd werd dat ze Suriname anders niet meer terug in zou kunnen– Neus heeft namelijk de Nederlandse nationaliteit. Maar na overleg met haar advocaat ging ze toch. De jonge activiste is niet het type dat zich snel uit het veld laat slaan, maar ging toch ook even langs bij Amnesty International voor overleg over het recht op demonstreren. Verslaggever Sam Jones sprak met haar.

Maisha Neus was dat. Haar bezoek aan Amnesty International heeft nogal wat los gemaakt. De gang van ‘individuen die menen zich te moeten wenden tot deze instituten’ wordt ‘afgekeurd’ omdat ze ‘verkeerde informatie’ doorgeven. Dat staat te lezen in een persbericht van het Nationaal Informatie Instituut (NII), met als directeur Clifton Limburg. Er zal ‘eventueel corrigerend worden opgetreden’ besluit het persbericht. Maisha Neus is, naar verluidt, inmiddels weer veilig thuis. Het verslag was van Sam Jones.