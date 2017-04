Maduro wil macht terug bij Venezolaans parlement

De Venezolaanse president Maduro zegt vandaag dat het parlement zijn bevoegdheden weer terug moet krijgen. Hij riep het Hooggerechtshof op de beslissing terug te draaien waarmee het parlement gisteren buitenspel werd gezet. De opmerking komt voor een grote demonstratie die de oppositie in Venezuela vandaag wil houden tegen de beslissing van het Hooggerechtshof en tegen de regering van president Maduro. De oppositie is niet onder de indruk van Maduro’s oproep aan het Hooggerechtshof. Volgens een vicevoorzitter van het parlement zijn de problemen niet ineens voorbij als de beslissing van de rechters wordt teruggedraaid. Het Hooggerechtshof zegt dat het de bevoegdheden heeft overgenomen omdat de parlementariërs maatregelen tegenhouden die de diepe economische crisis in het land moeten oplossen.