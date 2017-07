Maduro bevestigt doorgaan referendum over grondwetgevende vergadering

Inwoners van Venezuela moeten komend weekend naar de stembus om leden van de omstreden grondwetgevende vergadering te kiezen, zo maakte president Nicolas Maduro zondag bekend. De Venezolaanse president geeft daarmee aan niet onder de indruk te zijn van de uitgeoefende druk uit binnen- en buitenland om zijn beleid te herzien. “Volgende week zullen de Venezolanen stemmen voor een grondwetgevende vergadering”, liet Maduro zondag in zijn wekelijkse tv-programma optekenen. De oppositie in Venezuela ziet het vormen van een grondwetgevende vergadering als een truc om het parlement op te heffen en een dictatuur te vestigen. Ook veel andere landen staan afwijzend tegenover de plannen van Maduro. Zondag werd bekend dat de Amerikaanse overheid overweegt financiële sancties in te stellen tegen Venezuela. Het zou daardoor onder meer moeilijker gaan worden om in dollars te betalen voor de olie van het Zuid-Amerikaanse land. De Amerikanen willen de socialistische regering van Venezuela op die manier dwingen om plannen voor een nieuw parlement te schrappen. Volgens critici zorgen de plannen van president Nicolas Maduro ervoor dat zijn positie als president nog steviger wordt. De oppositie in Venezuela heeft voor volgende week opnieuw protesten aangekondigd tegen Maduro. Het gaat om onder meer een tweedaagse staking op woensdag en donderdag en massale protestmarsen op maandag en vrijdag.