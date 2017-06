Macron verliest opnieuw twee ministers

De Franse president Macron is binnen een maand al vier ministers kwijtgeraakt. Vanochtend werd bekend dat zijn minister van Justitie en die van Europese Zaken opstappen. Een officiële reden is nog niet gegeven. Al eerder traden de ministers van Defensie en van Territoriale Cohesie af. In alle gevallen was er mogelijk sprake van fraude. Drie van hen worden ervan beschuldigd dat ze Europees geld hebben gebruikt om assistenten voor de nationale partij te betalen. De vier ontslagen binnen een maand zijn een tegenslag voor Emmanuel Macron, juist omdat hij gekozen is op de belofte van verandering. De grote politieke schoonmaak die hij beloofde treft vooralsnog vooral zijn eigen kabinet.

Naar verwachting maakt Macron een herschikking van zijn kabinet bekend. Zondag veroverde zijn partij de absolute meerderheid in het parlement.