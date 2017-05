Macron haalt uit naar Russische media om nepnieuws

De Franse president Emmanuel Macron heeft maandag uitgehaald naar Russische media, die hij beschuldigt van het verspreiden van nepnieuws tijdens de Franse verkiezingen. Volgens Macron dienden Russia Today en Sputnik als “propaganda” voor zijn tegenstander Marine Le Pen. Macron deed die beschuldigingen tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Russische president Vladimir Poetin in Versailles.

Poetin is maandag op werkbezoek bij zijn Franse ambtgenoot. Poetin ontkent elke bemoeienis met de Franse verkiezingen. Ook verdedigt hij het omstreden bezoek van Le Pen in Rusland in maart. Het bezoek was opvallend omdat Rusland ervan wordt beschuldigd dat het verkiezingen in westerse landen probeert te beïnvloeden. Poetin had een duidelijke voorkeur voor Le Pen. Macron en Poetin spraken daarnaast onder meer over terrorisme in Europa en de situatie in Syrië. Poetin sprak over een “nauwere samenwerking” tussen Frankrijk en Rusland om terrorisme te bestrijden.