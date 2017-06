Maandinflatie 0,5%, jaar inflatie op 23%

Volgens voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) zijn de consumenten prijzen op maandbasis in mei 2017 t.o.v. april 2017 gemiddeld met 0.5% gestegen. Vergelijken we mei 2017 met mei 2016 dan zijn de consumenten prijzen gemiddeld met 23% gestegen. Als januari t/m mei 2017 met januari t/m mei 2016 wordt vergeleken dan zijn de consumenten prijzen gemiddeld met 37.1% gestegen. Er zitten 316 items in Suriname’s CPI pakket en prijsopnames worden verricht in Paramaribo & Wanica (bij circa 170 meetpunten), Nickerie inclusief Wageningen (bij circa 115 meetpunten), Coronie & Saramacca (bij circa 105 meetpunten), Commewijne (bij circa 120 meetpunten) en in Para (bij circa 120 meetpunten) bij een totaal van circa 630 meetpunten.