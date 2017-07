LVV verzorgt training om productie hooglandrijst te bevorderen

Het ministerie van LVV houdt een vierdaagse training om de productie van hooglandrijst te bevorderen. Dat in het kader van de uitvoering van het trilateraal project tussen Suriname, Brazilië en Nieuw Zeeland. De training is gisteren gestart en wordt vrijdag in Nickerie afgesloten. Deelnemers zullen onder meer de thema’s: ziekten en plagen, bemesting en onkruidbestrijding bij droogland- of hooglandrijst, worden bijgebracht. Het is de bedoeling dat de opgedane kennis wordt doorgegeven. In het binnenland wordt drooglandrijst of de bergi alesi op kleine schaal geteeld voor eigen gebruik. LVV wilt daar verandering in brengen. Minister Soeresh Algoe vindt hooglandrijst een goed alternatief in de rijstbouw. Dat vanwege de veranderende klimatologische omstandigheden alsook de internationale ontwikkelingen die gevaar kunnen inhouden voor de rijstsector. Het hooglandrijstproject is in 2015 begonnen in Brokopondo Centrum en Atjoni. Het heeft tot zover goede resultaten opgeleverd. De LVV-bewindsman wil het daarom landelijk invoeren.