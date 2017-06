LVV heeft doorstart cassavefabriek niet waargemaakt

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft door geldgebrek, de eerder aangekondigde doorstart van de cassavefabriek Innovative Agro-Processing Industries in het district Para niet kunnen waarmaken. Er ligt een voorstel om het bedrijf over te dragen aan het ministerie van Defensie. Vermeldt De Ware Tijd Online.

De cassavefabriek werd in 2012 opgericht maar het in stand houden ging moeizaam. Onderdirecteur Landbouw, Ashween Ramdin zegt: “Het is niet zo dat LVV de capaciteit niet heeft om het bedrijf weer op rails te krijgen. We weten hoe het de afgelopen periode is gegaan en het ministerie had geen financiële ademruimte.” Ramdin staat wel achter de overname van het bedrijf, want hierdoor kan LVV zich beter richten op andere projecten.

LVV Minister Algoe had in gesprekken met de Ware TIjd gezegd dat het bedrijf al onder het vergrootglas was geplaatst en er een duidelijk beeld is van wat er precies moet worden aangepakt voor een succesvolle bedrijfsvoering. Ramdin is ervan overtuigd dat Defensie de potentie heeft om het bedrijf tot bloei te brengen. Hij verwijst naar de landbouwprojecten die het ministerie bezig is uit te voeren, waaronder een rijstproject, en het kader waarover het beschikt. Dat LVV hoofdverantwoordelijk is voor het agrarische beleid en de ontwikkeling van de agrarische sector in Suriname betekent niet dat andere ministeries niet mogen participeren.