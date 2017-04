Luchtverkeersleiders verlaten Moederbond

Veroordelen optreden tegen demonstranten

De bond van de luchtverkeersleiders (Satca) is vanaf 20 april geen onderdeel meer van de vakcentrale ‘De Moederbond’. Dat meldt de bond vrijdag in een persbericht. Inmiddels zijn alle administratieve handelingen gepleegd, waardoor de uittreding een feit is. De Satca zegt in het persbericht dat de leden geen andere keus hadden, omdat “in de praktijk is gebleken, dat de belangen van de Satca en haar leden in algemene zin geen prioriteit blijken te zijn bij ‘De Moederbond’”, meldt het persbericht. De bond van luchtverkeersleiders gaat nu na bij welke vakcentrale aansluiting wordt gezocht. In het schrijven aan de media veroordeelt de Satca ook wat zij noemt de “ondemocratische en mensenrechten vertrappende taferelen van de regering van dinsdag 18 april 2017, waarbij zij met behulp van de gewapende machten, vreedzame burgers van het land, onrechtmatig en onwettelijk heeft bejegend”. De luchtverkeersleider spreekt over “dictatoriaal machtsvertoon welke niet hoort in een democratisch samenleving en staatsbestel”.