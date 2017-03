Luchtvaartbranche heeft kritiek op laptopverbod

De luchtvaartbranche heeft kritiek op het Amerikaanse en Britse verbod voor vliegtuigpassagiers om laptops mee te nemen naar hun zitplaats. Het verbod geldt voor reizigers uit bepaalde moslimlanden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Volgens de wereldluchtvaartorganisatie IATA is de maatregel protectionistisch en niet effectief. Sinds kort mogen reizigers uit een aantal moslimlanden die rechtstreeks naar de VS vliegen, geen groter apparaat dan een mobieltje meenemen naar hun plaats.

Hun laptop, tablet of andere apparatuur moet in het bagageruim. Kort nadat de regering-Trump de maatregel had genomen, nam Groot-Brittannië een vergelijkbaar besluit. De landen willen zo voorkomen dat terroristen explosieven de cabine in smokkelen. In een toespraak in Montreal zei IATA-topman De Juniac dat het laptopverbod niets oplost. Hij vroeg zich af waarom de Amerikanen en de Britten niet dezelfde lijst met moslimlanden hanteren. Verder had er met de luchtvaartsector moeten worden overlegd, vindt De Juniac. De topman pleit voor “veiligheid, zonder dat passagiers ontdaan worden van hun elektronica”.