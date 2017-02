Luchtaanvallen Syrië gaan door op dag van vredesbesprekingen

Het Syrische leger heeft donderdag luchtaanvallen uitgevoerd op de door rebellen ingenomen gebieden Deraa en Hama. De opstandelingen hebben op hun beurt raketten afgevuurd op doelen van de regeringstroepen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) is het geweld in het westen van Syrië wel minder dan de afgelopen dagen, maar toch komt er geen einde aan. Het is de dag dat de vredesbesprekingen ‘Geneva IV’ tussen de verschillende strijdende partijen verder gaan. Staffan de Mistura, Syrië-gezant van de Verenigde Naties, zal donderdag bij de onderhandelingen aanwezig zijn.

Het is de vierde ronde van de onderhandelingen en nog steeds zijn er weinig stappen gezet. Het staakt-het-vuren, dat sinds december van kracht is, is tot dusver meerdere malen met voet getreden en een oplossing voor het conflict lijkt nog steeds ver weg. De betrokken partijen, waaronder de Syrische regering en verschillende rebellengroeperingen, beschuldigen elkaar van het schenden van het bestand. Er wordt dan ook niet veel van de onderhandelingen verwacht. Inmiddels duurt de oorlog in Syrië al ruim vijf jaar. Honderdduizenden mensen zijn in de strijd omgekomen en miljoenen zijn op de vlucht geslagen.