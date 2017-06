Londen ontruimt vijf brandgevaarlijke flats

De autoriteiten in Londen hebben vijf torenflats in de wijk Camden laten ontruimen vanwege brandgevaar. De panden hebben dezelfde brandbare bekleding als de woontoren Grenfell Tower in Kensington, waar op 14 juni een grote brand uitbrak. Bij de brand kwamen minstens 79 mensen om het leven. Britse media melden dat ongeveer achthonderd mensen vrijdag hun huis uit moesten, omdat de gemeente de bekleding van hun flats laat verwijderen. De brand in Grenfell Tower is veroorzaakt in een koel-vriescombinatie. Het vuur kon zich daarna razendsnel verspreiden omdat het pand was bekleed met brandbare beplating.