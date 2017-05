Logopedisten getraind in diagnostiek en behandeling dyslexie

Zeventien logopedisten hebben een training doorlopen in het diagnosticeren en behandelen van de leesstoornis dyslexie. Tijdens de cursus kwamen aan de orde de wetenschappelijke onderbouwing achter de huidige inzichten over dyslexie. Ook werden er handvatten aangereikt voor de therapie. Gracia Nelson is de voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Logopedisten in Suriname (LOGOSU). Ze legt uit wat de nieuwe inzichten met betrekking tot dyslexie zijn.

Nelson windt er geen doekjes wanneer ze erkent dat zeker de helft van het aantal drop-outs, bij analyse, gediagnosticeerd kan worden als dyslectisch. Zo gauw er beleid op wordt losgelaten zal het fenomeen vroege schoolverlaters terug gedrongen worden. Maar eerst moet er ook gedegen onderzoek naar komen.

Gracia Nelson, voorzitter van de Vereniging van Logopedisten in Suriname. Volgens de huidige inzichten is dyslexie een stoornis, waar meerdere oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Erfelijkheid is daar één van. Bij dyslexie gaat het om een hardnekkig probleem met het leren lezen en spellen, bij kinderen met een normale intelligentie. Het probleem verdwijnt niet, maar door therapie kan een dyslect wel leren lezen en spellen.