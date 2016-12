lijk-vermiste-aangetroffen-in-irrigatiekanaal

De 42-jarige Roepeshkoemar Chhatta is op zaterdag 24 december als vermist opgegeven bij de politie van Nickerie. Volgens de familie vertrok de man in de avonduren van vrijdag 23 december naar een feest. Toen hij de volgende dag nog niet thuis was, deden zij aangifte. Bij een zoekactie door de politie bijgestaan door militairen is het ontzielde lichaam van de man op maandag 26 december aangetroffen in een irrigatiekanaal van een rijstbedrijf aan de Biswanmitreweg. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam voor obductie in beslag genomen.