Lidmaatschap EITI zal kleinschalige goudsector helemaal in kaart brengen

Het lidmaatschap van het Extractive Industries Transparency Initiative kan voor concreet datamateriaal zorgen, over de Surinaamse goudsector. Dat is een gevolg van Suriname ’s toetreding tot de EITI vorige week. De eerste verslagen met concrete data en omzetcijfers over vooral de kleinschalige mijnbouwsector, zullen volgens minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) reeds in juli een feit zijn. De regering kijkt daar naar uit.

Naar schatting zijn ruim 40 duizend mensen in het land actief in de kleinschalige mijnbouwsector. Daardoor verdient de bijkomstige bedrijvigheid volgens minister Dodson niet langer het etiket van ‘kleinschaligheid’.

Medio 2018 zal de totale kleinschalige goudsector in beeld moeten zijn. De staat gaat dan in staat zijn om er gericht belastingen te innen. Het zal dan ook mogelijk zijn om een effectief beleid uit te stippelen in de vorm onder andere milieubescherming. Er gaat nu data verzameld kunnen worden over de kleinschalige mijnbouwsector waar de regering op lange termijn effectief beleid op los kan laten