Lichaam vermiste Clarissa Boldewijn gevonden

De vermiste Clarissa Boldewijn is terecht. Helaas, niet levend. Haar lichaam is gisteren door de politie opgegraven in het gebied tussen mast 47 en 48 aan de Afobakkaweg. Op maandag kreeg de politie een melding dat er daar iets ongewoons was opgemerkt. Op de plek werden toen persoonlijke spullen, van Clarissa vermoedelijk, aangetroffen. De volgende dag, dinsdag dus, ging het onderzoek verder. Toen is het lichaam ontdekt.

Haar familie identificeerde het als te zijn van de vermiste. De 20-jarige Clarissa Boldewijn verdween maandag 23 januari. De auto die ze reed is een dag later uitgebrand aan de Groenhartweg gevonden. In deze zaak is de 33-jarige Jonathan L. als verdachte aangehouden. Het onderzoek wordt nog voortgezet.