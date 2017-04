Libië stelt voormalige IS-gevangenen op vrije voeten

De Libische autoriteiten hebben woensdag tientallen voormalige gevangenen van Islamitische Staat vrijgelaten. Het gaat om Afrikanen die eerst vastzaten in voormalig IS-bolwerk Sirte en later werden opgesloten in een Libische gevangenis. De groep bestaat vooral uit Eritrese en Nigeriaanse vrouwen en kinderen, die tijdens zware gevechten ontsnapten uit Sirte. IS ontvoerde sommige van de vrouwen terwijl ze onderweg waren naar Europa. Zij werden gebruikt als seksslaven. Na hun ontsnapping uit handen van de terreurgroep, vielen de voormalige slaven in handen van Libische troepen. Ze werden daarop maandenlang opgesloten in de stad Misurata, zodat onderzoek gedaan kon worden naar hun mogelijke banden met IS.

De vrouwen beklaagden zich vorig jaar tegenover journalisten over de slechte behandeling die ze kregen in gevangenschap. Ze werden naar eigen zeggen uitgehongerd en vernederd. Inmiddels is de groep overgedragen aan medewerkers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Rode Halvemaan. Tientallen andere ex-gevangenen van IS zitten nog wel vast in Misurata.