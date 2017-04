Levenslang voor kindermoord zonder lijk uit 1979

Een rechter in de Amerikaanse stad New York heeft de 56-jarige Pedro Hernandez een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moord op een jongetje in 1979. Een jury had hem twee maanden geleden al veroordeeld voor de moord op Etan Patz. Hernandez moet minstens 25 jaar van zijn straf uitzitten voordat hij in aanmerking kan komen voor vervroegde vrijlating.

Het lichaam van Etan Patz werd nooit teruggevonden. Pas in 2012 kwam Hernandez in beeld voor de verdwijning, toen zijn zwager de politie vertelde dat hij tientallen jaren eerder had gezegd dat hij een kind had vermoord. Etan Patz verdween op de eerste dag dat hij alleen naar de halte van de schoolbus mocht lopen. Hij was een van de eerste vermiste kinderen van wie een foto op melkpakken werd gezet in de hoop op informatie. In 1983 riep de toenmalige Amerikaanse president Reagan de dag van zijn verdwijning uit tot Nationale Dag van de Vermiste Kinderen.