Leraren geven examens prioriteit

Acties BVL en ALS ‘on hold’

De leden van de BVL en ALS hebben besloten hun acties ‘on hold’ te zetten en de examens niet in gevaar te brengen. Dit zegt de voorzitter van de twee onderwijsbonden, Wilgo Valies, aan de Ware Tijd. Donderdag en vrijdag werd er tot tien uur ’s morgens gewerkt. Reden voor de actie was het antwoord van de regering op een brief van de BVL en ALS, waarover men niet tevreden was. Hoewel er nog steeds geen reactie van overheidswege is gekomen, geven de onderwijsgevenden de examens voorrang. De middelbare scholen zijn vorige week begonnen met de eindtoets, terwijl de VOJ-scholen vandaag zijn begonnen met het examen.