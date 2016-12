De non transparantie over de werkelijke bedoeling van de lening bestemd voor Telesur creëert een sfeer van onbehagen. Dit zei VHP parlementariër Chandrikapersad woensdag (gisteren) in het parlement waar vragen werden gesteld bij de behandeling van de lenings overeenkomst met de Eximbank voor een bedrag van Usd115 miljoen dollar.