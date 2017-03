Lek bij CIA was al sinds eind vorig jaar bekend’

Amerikaanse inlichtingendiensten waren al tegen het einde van vorig jaar op de hoogte over een lek bij de CIA. Middels het lek kon klokkenluidersite Wikileaks duizenden documenten openbaren. Volgens anonieme bronnen zijn de documenten die dinsdag zijn gepubliceerd authentiek. De bronnen denken dat extern ingehuurde CIA-medewerkers hoogstwaarschijnlijk achter het lek zitten. De Amerikaanse president Donald Trump is “erg verontrust” over het lek bij de CIA. Volgens Sean Spicer, woordvoerder van het Witte Huis, zal de regering Trump klokkenluiders niet dogen en hard aanpakken. “Iedereen die geheime informatie lekt zal volledig aansprakelijk gehouden worden. We zullen hen maximaal vervolgen voor zover dat binnen de wet mogelijk is.”