Leiding STVS haalt 8-er ’t Nieuws voorlopig uit de lucht

De leiding van de STVS heeft besloten het actualiteitenprogramma ‘8-er ‘t Nieuws’ voorlopig niet uit te zenden. In een persschrijven wordt als reden hiervoor opgegeven dat er onderworpen zal worden aan een evaluatie. Het besluit komt in reactie op het incident van vorige week.

Terwijl Wilgo Valies, als BvL- en ALS voorzitter aanzat, werd het programma abrupt uit de lucht gehaald. Ter verontschuldiging is toen aangevoerd dat dit in het belang van een evenwichtige presentatie van feiten is gebeurd. Deze verklaring deed niets om de storm van kritiek op het optreden van de leiding bij STVS te bedaren. Nu heeft zij besloten het programma voorlopig te stoppen om zaken te evalueren. Het is de bedoeling om komende maand weer te beginnen met het actualiteitenprogramma staat in het persbericht.