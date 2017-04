Leger zegt ‘onvoorwaardelijke trouw’ toe aan president in onrustig Venezuela

De Venezolaanse minister van Defensie, Vladimir Padrino Lopez, heeft maandag gesteld dat het leger “onvoorwaardelijk trouw” is aan president Nicolas Maduro. De oppositie in Venezuela strijdt voor het aftreden van de president. Maduro heeft het Venezolaanse leger de opdracht gegeven om op straat te patrouilleren in het land voorafgaand aan grote protesten die zijn aangekondigd door de oppositie, dat meld AFP. Maduro bedankte het leger en stelde dat hij de Bolivar militie wil uitbreiden tot een half miljoen gewapende leden. Woensdag wordt in Venezuela de onafhankelijkheid van Spanje gevierd. De oppositie heeft gezegd de grootste demonstratie ooit in het land te gaan organiseren. Aanhangers van Maduro organiseren een tegenprotest.