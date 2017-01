Leger Senegal valt Gambia binnen om weigering vertrek vorige president

Senegal, het buurland van Gambia, is een militaire interventie begonnen in dat land. Dit in reactie op de weigering van Yahya Jammeh om de functie van president van het land neer te leggen, na de verloren verkiezingen in december. Gisteren werd het nieuwe staatshoofd Adama Barrow op de Gambiaanse ambassade in Senegal ingezworen tot president. Kort daarop begon de militaire interventie. Barrow, de winnaar van de verkiezingen in Gambia, vertrok naar Senegal omdat Jammeh de macht niet wilde overdragen. Ook andere West-Afrikaanse landen hebben net als Senegal de kant van Barrow gekozen. De VN Veiligheidsraad heeft laten weten dat ze de actie van de West-Afrikaanse landen steunt.