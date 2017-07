Leger des Heils deelt pakketten uit in Pontbuiten

Het Leger des Heils Suriname, om precies te zijn de afdeling Pontbuiten, deelt vanmiddag pakketten uit in die wijk. Er zullen zo een 100 pakketten worden uitgedeeld aan de gezinnen die de afgelopen maanden getroffen zijn door een extreme wateroverlast in de buurt. Majoor Vilece Thomas, de general manager van het Leger des Heils, gaat wat dieper in op hoe het project tot stand is gekomen.

In oktober dit jaar verricht het Leger des Heils 93 jaar werk in ons land. De in 1865 opgerichte Britse evangelische kerkgenootschap staat als het ware midden in de gemeenschappen die ze dient. Het combineert de verkondiging met het praktiseren van het geloof, in de vorm van directe maatschappelijke hulpverlening aan de minderbedeelden, de senioren en jongeren. Het gaat om een handreiking naar de gezinnen toe die veel last hebben ondervinden van de extreme regenval van de afgelopen maanden.