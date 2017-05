Legalisatie industriële hennep stuit op weerstand in DNA

Oppositie begrijpt haast met wetswijziging niet

De wijziging van de Wet Verdovende middelen was donderdag hot issue in De Nationale Assemblee. In de wijziging is onder andere het decriminaliseren van de hennepplant, en wel de variant die gebruikt kan worden voor de vezelproductie, opgenomen. Er is wat huivering bij delen van het parlement aangezien de industriële hennep onder de cannabis-familie valt, waar ook marihuana deel van is. Roche Hopkinson van de NDP, voorzitter van de commissie van Rapporteurs kwam met de voorstellen voor de wetswijzigingen ten behoeve van de industriële hennep.

NDP-parlementariër Roche Hopkinson over de belangrijkste wijzigingsvoorstellen om industriële hennep mogelijk te maken. Na zijn presentatie brak de discussie los. De oppositieparlementariërs vragen zich af wat de noodzaak is om nu haast te zetten achter een wettelijke basis voor industriële hennep.Marinus Bee van de ABOP en Dew Sharman van de VHP zien liever dat de regering zich concentreert op kwaliteitsverbetering en uitbreiding van bestaande landbouwgewassen. De infrastructuur en kennis is reeds aanwezig. De hennepteelt kan later weer aan de orde komen, nadat meer over de plant en de markt bekend is.

VHP-parlementariër Dew Sharman. Daarvoor Marinus Bee van de ABOP en Roche Hopkinson van de NDP die tevens voorzitter van de commissie van rapporteurs is. De regering denkt aan het geven van een wettelijke basis aan vezelhennep; familie van de marihuanaplant. In commissieverband hebben regering en parlement gisteren gediscussieerd over de wetswijziging. De meningen zijn nog verdeeld binnen de commissie van rapporteurs over de voorgenomen wetswijziging.