Leerkrachten zesde dag in actie

Leerkrachten zijn massaal getogen naar het gebouw van De Nationale Assemblee. De actie is vandaag de zesde dag ingegaan. Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname, zegt dat de herwaardering niet eenzijdig moet worden bepaald door de regering. De bond wil inspraak hebben in de loonreeksen.

Valies brengt in herinnering dat de vorige week donderdag een gesprek is geweest met Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Zij zou zich inspannen opdat de regering de bond zou ontvangen om via dialoog het probleem op te lossen. Vanaf toen is er niets meer vernomen, zegt Valies. Hij heeft diverse keren gebeld met De Nationale Assemblee, maar kreeg te horen dat Simons uitstedig is.

“Er is nog geen antwoord. Wij gaan keihard door met de strijd,” zegt Valies. Hij geeft aan dat er geen respect is voor de leerkrachten. Ondanks de bereidheid om te praten, laat de regering niks van zich horen. “Wij gaan tot het uiterste gaan. Er moet een oplossing komen,” benadrukt Valies. Hij benadrukt dat er een overeenkomst is getekend met de regering en deze moet worden uitgevoerd.

De leerkrachten zijn niet ontvangen door De Nationale Assemblee. Na enige tijd leuzen gescandeerd te hebben, is besloten terug te gaan naar het stakingscentrum. Hierna zijn de onderwijsgevenden naar de Congreshal gegaan waar de presidentiële commissie informatie verstrekt over de herwaardering. Ook minister Robert Peneux is in de Congreshal. Valies wilde dat de leerkrachten naar binnengingen, maar dit mocht niet. De deuren werden gesloten. Na enige tijd trokken de stakende onderwijsgevenden zich terug. Starnws