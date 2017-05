Eisen onmiddellijke uitvoering totale herwaardering

Talloze scholen houden ook vandaag de poorten dicht. Leden van BvL en ALS geven uiting aan hun onvrede over het handelen van de regering. In plaats van een voordelige looncorrectie is er gesnoeid in het salaris van een groot deel van de onderwijsgevenden. Zo zouden er inhoudingen van SRD 500 of meer zijn gepleegd.