In de VS is een laptop van een medewerker van de geheime dienst gestolen, waarop gevoelige informatie staat die de nationale veiligheid in gevaar kan brengen. De laptop bevat onder meer een plattegrond van de Trump Tower en informatie over het strafrechtelijk onderzoek naar het e-mailgebruik van Hillary Clinton. De laptop is donderdag gestolen uit de auto van een geheimagent. Sindsdien wordt er met man en macht naar gezocht, meldt de krant New York Daily News, die politiebronnen citeert.