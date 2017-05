Lange rijen bij stembureaus Iran voor presidentsverkiezingen

De stembussen in Iran zijn vrijdagochtend 8.00 uur (lokale tijd) geopend voor de presidentsverkiezingen. ​Voor die tijd hadden zich al lange rijen gevormd bij stemlokalen in het hele land. De hoogste leider ayatollah Ali Khamenei had even na 8.00 uur zijn stem uitgebracht in Teheran. “Het lot van het land ligt in de handen van de Iraniërs”, zei hij tegen verslaggevers. De strijd gaat dit keer tussen de gematigde zittende president Hassan Rohani en Ebrahim Raisi – de minst bekende kandidaat, maar ook degene die het dichtst bij de ayatollah staat. Raisi is een voormalig openbaar aanklager, die geldt als een ‘ultra’ onder de Iraanse geestelijken. Hij werd door politieke commentatoren beschouwd als de mogelijke opvolger voor Khamenei, die meer autoriteit bezit dan de president. Zijn verkiesbaarstelling begin april kwam daarom voor velen als een verrassing. Tijdens zijn campagne richtte hij zich vooral op economische kwesties, zoals de recessie en de hoge werkloosheid