Landsambtenarenorganisatie COL ondersteunt BBGO

De Confederatie van Organisaties voor Landsdienaren (COL) gaat de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) ten volle ondersteunen in het resultaat van diens ledenvergadering die Vrijdag 6 oktober (vandaag) wordt gehouden. De BBGO-leden willen dat de overheid er werk van maakt om de koopkrachtversterking van SRD 500 ook voor hen te doen gelden.

Voorzitter Renate Wouden zei eerder aan Radio 10 dat veel van de gepensioneerden al ver onder de armoedegrens leven. Ook zij kijkt uit naar de uitkomst van de vergadering. Hugo Blanker, de voorman van de COL, vindt dat de landsdienaren en de leden van de bond zich solidair moeten opstellen naar de BBGO toe.

Blanker benadrukt dat de COL het voortouw niet neemt bij eventuele acties vanuit de BBGO. Hij is voorstander van een fysieke ondersteuning van de gepensioneerden.

De COL-voorzitter zegt dat conform een regeling in 1993 de werknemer, de ambtenaar in deze, 10% van het loon in het Pensioenfonds stort, terwijl de overheid verantwoordelijk is voor 5%. In de praktijk moeten de gepensioneerden vervolgens ontvangen wat ze al die werkbare jaren gestort hebben. Blanker plaatst grote vraagtekens achter het beheer van het Pensioenfonds en wat er met de gelden gebeurt als ze niet terugvloeien naar degenen die het stortten.

De vakorganisatie gaat vandaag fysieke ondersteuning verlenen aan de ledenvergadering aan de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO). De strijd van de gepensioneerden is meer dan rechtvaardig zegt Blanker. Het is puur een kwestie van het toekennen van dezelfde koopkrachtversterking van SRD 500 die de ambtenaren nu ontvangen. De COL heeft de regering schriftelijk al op de hoogte gesteld dat de actief dienende loontrekkers morgen de BBGO-vergadering zullen bijwonen.