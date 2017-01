‘Landen pleiten voor tweestatenoplossing Israël-Palestina’

Zo’n zeventig landen zijn gisteren vertegenwoordigd op een vredesconferentie in Parijs om te spreken over een oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ze pleiten voor een tweestatenoplossing. In een conceptverklaring roepen ze Israël en Palestina op zich in te zetten voor een tweestatenoplossing en functionarissen die daartegen zijn af te wijzen. Ook wordt aan beide partijen gevraagd om geen stappen te ondernemen die afbreuk kunnen doen aan het resultaat van vredesonderhandelingen. Op de conferentie in Frankrijk zijn geen vertegenwoordigers van Israël of Palestina aanwezig.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde de conferentie “rigide” en “nutteloos”. Het wordt vooral gezien als een goed moment voor mogendheden om een signaal af te geven aan toekomstig president Donald Trump van de Verenigde Staten. Jeruzalem wordt door zowel Israël als de Palestijnen gezien als hoofdstad. Een tweestatenoplossing, waarbij Palestina wordt erkend als staat naast Israël, is voor veel deelnemers van de conferentie de enige oplossing voor het slepende conflict in het Midden-Oosten.