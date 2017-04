De stichting Onderwijs der EBGS organiseert in samenwerking met het Rooms Katholiek bijzonder Onderwijs (RKBO) en Arya Dewaker op 27 en 28 april een tweedaagse landelijke rekenrally voor leerkrachten. het thema is ‘Rekenspelen is kennis delen’. Dit houdt in dat leerkrachten middels rekenspelvormen bekender worden gemaakt met de verschillende rekenvormen en hoe deze over te brengen naar de kinderen.