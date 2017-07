Lachmising blijft  half jaar langer bij SLM

Het contract van SLM direkteur Robby Lachmisingh is met zes maanden verlengd. Dit bevestigt president-commissaris Ranu Mathoera tegenover Starnieuws. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Lachmising, die in juli 2016 was teruggekeerd, voor een jaar de leiding zou hebben over het bedrijf. De regering heeft nu besloten hem als topman te handhaven. Het is voor Lachmising zijn tweede termijn in de hoogste fuctie van SLM. Eerder was hij van 2000 tot 2004 directeur van de vliegmaatschappij waaraan hij inmiddels 28 jaar is verbonden.