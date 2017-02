Laatste demonstranten tegen Dakotapijpleiding verwijderd

De laatste mensen die in de Amerikaanse staat North-Dakota demonstreerden tegen de bouw van een oliepijpleiding, zijn verwijderd. Er zijn 46 mensen die nog in een tentenkamp verbleven opgepakt. Het gaat vooral om oorlogsveteranen die zich bij de activisten hadden aangesloten. Het protestkamp heeft een jaar bestaan; begin deze week zaten er nog honderden mensen. Gisteren verlieten de meesten het tentenkamp toen een deadline van de overheid verliep. Sommige activisten staken tenten in brand. Enkele tientallen mensen weigerden te vertrekken.

De Dakotapijpleiding loopt door vier staten en is bijna af. Het laatste deel dat nog moet worden aangelegd loopt door het leefgebied van twee indianenstammen. Daarnaast wordt gevreesd voor milieuschade. Onder president Obama werd de bouw stilgelegd. De nieuwe president Trump besloot vrijwel meteen dat de bouw moest worden hervat.