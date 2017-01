Laatste astronaut die op maan liep, Gene Cernan, overleden (82)

De Amerikaanse astronaut Eugene (Gene) Cernan is maandag op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was de laatste persoon die op de maan liep. Ruimtevaartorganisatie NASA stelt dat Cernan in het bijzijn van zijn familie stierf. Cernan maakte in totaal drie ruimtevluchten, twee keer naar de maan. In juni 1966 maakte hij een drie dagen durende vlucht in Gemini 9, waarbij hij ruim twee uur buiten de om de aarde cirkelende capsule verbleef. Cernan werd in 1963 door de NASA aangesteld als astronaut en vertrok in 1966 voor zijn eerste vlucht naar de ruimte. In mei 1969 vloog hij met Apollo 10 naar de maan, om te testen hoe de maanlander, de commandocapsule en de hulpmodule zich hielden. Hij bestuurde de maanlander, die het maanoppervlak toen tot op acht zeemijlen naderde.

Cernan is de tweede Amerikaan die een ruimtewandeling maakte, en “de laatste mens die zijn voetafdrukken achterliet op het oppervlak van de maan”. In december 1972 stapte hij op het maanoppervlak, tijdens de Apollo 17-missie. Als commandant leidde hij de voorlopig laatste bemande vlucht naar de maan. Op de weg ernaar toe maakte hij een iconische foto van een blauwe aarde zwevend in een zwarte omgeving. Samen met Harrison Schmitt verbleef hij ruim drie dagen op de maan en maakte hij vanaf de landingsplek met een karretje excursies naar nabijgelegen kraters en het Taurus-Littrow gebergte.