Kustwacht Cyprus haalt 143 bootvluchtelingen van zee

De kustwacht van Cyprus heeft maandag een boot met 143 mensen aan boord gevonden. Het vaartuig dobberde voor de kust bij het plaatsje Pomós. Vijftig van de opvarenden bleken kinderen te zijn. De groep was door smokkelaars van Turkije naar Cyprus gebracht. De patrouilleboot van de kustwacht heeft de boot met vluchtelingen op sleeptouw genomen en naar de haven van Latsi gebracht. Volgens de politie van het eiland zijn de meeste opvarenden afkomstig uit Syrië. Ze worden ondergebracht in een vluchtelingenkamp in de buurt van de hoofdstad Nicosia. Cyprus ligt op slechts 70 kilometer van de Zuid-Turkse kust. Het afgelopen halfjaar zijn er 390 vluchtelingen op het eiland aangekomen. In totaal verblijven er op Cyprus nu 1100 mensen in de twee kampen.