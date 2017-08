Kustwacht Curaçao onderschept weer Venezolanen

De kustwacht op Curaçao heeft dit weekeinde 26 Venezolanen onderschept, die in een bootje probeerden de oversteek naar dat eiland te maken. Via een speciaal radarsysteem ontdekte een maritiem patrouillevliegtuig het vaartuig ten zuiden van het oostelijk puntje van Curaçao. Het bootje is naar het steunpunt bij marinebasis Parera gebracht. Geen van de opvarenden had geldige papieren bij zich. De 17 mannen en negen vrouwen zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie en worden in de loop van de week teruggestuurd naar Venezuela. Het gebeurt vrijwel wekelijks dat grote groepen Venezolanen hun land verlaten om illegaal naar Curaçao te gaan, in de hoop op werk. Dat lukt volgens de kustwacht goed, want wat zij onderschept, is het topje van de ijsberg.

Economische en politieke vluchtelingen gaan vanuit Venezuela vooral naar Colombia en Brazilië. Een klein deel, uit de noordelijke provincie Falcon, steekt over naar Aruba en Curaçao. In de eerste zes maanden van dit jaar heeft de kustwacht 122 Venezolanen onderschept. De autoriteiten van de eilanden van het Nederlands Koninkrijk maken zich daar zorgen over. Binnen het Koninkrijk wordt al een tijd overlegd over het ontwikkelen van een crisisplan voor het geval er ineens veel meer migranten komen. Die doen het overigens niet allemaal met de boot. Het grootste deel reist naar Curaçao met een toeristenvisum van drie maanden, maar keert vervolgens niet terug bij het einde van het toegestane verblijf en verdwijnt in de illegaliteit.